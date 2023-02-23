Происшествия 23 февраля 2023, 05:09 Три человека погибли после стрельбы в Калифорнии Сотрудник телеканала News 13 погиб в результате стрельбы в США Unsplash

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Не менее трех человек скончались 22 февраля в результате стрельбы, которая произошла в округе Орандж в штате Калифорния, об этом написал ТАСС со ссылкой на местное отделение полиции.

По данным правоохранителей, 19-летний Кит Мелвин Мозес открыл стрельбу. Пострадали 20-летняя девушка и девятилетняя девочка, позднее они скончались. Полиция задержала подозреваемого.

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Как отмечает Associated Press, недалеко от места происшествия был ранен журналист телеканала News13. Медики не смогли спасти его жизнь. Еще один член съемочной группы, получивший ранение, находится в больнице.

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Врачи оценивают его состояние как критическое. Полиция устанавливает обстоятельства случившегося.

В середине февраля стрельба произошла в одном из торговых центров Техаса. Мужчина вместе с сообщником открыл огонь по посетителям, один человек погиб.