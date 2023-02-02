Происшествия 02 февраля 2023, 17:47 Три человека погибли после распития алкоголя в Челябинской области

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Трое жителей поселка Саккулово Сосновского района Челябинской области погибли после отравления суррогатным алкоголем. Еще один человек пострадал. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на СКР по региону.

Как установили следователи, пострадавшие распивали самогон. На месте происшествия обнаружили восемь пластиковых бутылок, четыре из них по 1,5 литра и столько же по 0,5 литра.

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Возбуждено уголовное дело по статье «Производство либо сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».