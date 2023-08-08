08 августа 2023, 22:09
Три человека погибли после обстрела Донецка со стороны ВСУ
Атака украинских националистов по районам Донецка унесла жизни трех человек. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
«Донецк в течение дня подвергался интенсивному обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины. На данный момент известно о трех погибших в Киевском районе», — сообщил он.
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Кроме того, ранения получили 11 человек из Киевского, Куйбышевского и Ворошиловского районов. Среди них есть ребенок 2012 года рождения. Также Пушилин заявил о раненом из Шахтерска.
«Обстрелами противника повреждены 24 жилых дома в Донецке и Ясиноватой и 10 объектов гражданской инфраструктуры — в том числе школа в Донецке, детский сад в Макеевке, фабрика в Шахтерске», — сказано в публикации.
Ранее стало известно о гибели женщины после обстрела Донецка со стороны ВСУ. По словам мэра города Алексея Кулемзина, местная жительница находилась во дворе своего дома, когда началась атака украинских боевиков.
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