Три человека погибли под Омском в ДТП. Семья возвращалась из отпуска

Смертельное ДТП произошло на дороге в Омской области. Там погибла семья из Иркутской области, которая возвращалась из Крыма домой.

Авария случилась днем 16 августа примерно в 25 километрах от Калачинска. По данным УМВД России по Омской области, виновником ДТП стал 33-летний водитель. Он управлял грузовым Volvo. Мужчина ехал по дороге Челябинск — Новосибирск.

«В районе 928 километра мужчина не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем Toyota Noah», — уточнили в ведомстве.

Источник фото: пресс-служба УМВД по Омской области

Японской иномаркой управляла 38-летняя женщина. Из-за удара она потеряла управление и выехала на встречную полосу. Там автомобиль столкнулся с большегрузом Daf, за рулем которого находился 62-летний мужчина.

В результате аварии три человека из Toyota (женщина, 37-летний мужчина и девятилетняя девочка) погибли на месте ЧП.

Известно, что жертвами ДТП стала семья из Иркутска. Они возвращались из отпуска, который провели в Крыму. По дороге домой пара с ребенком заехала к родственникам в Калачинском районе. Там мама, папа и дочь фотографировались, попили чай и поехали дальше. Об это написало РИА «Новости» со ссылкой на комментарий от УМВД по Омской области.

По факту случившегося проводят проверку. Выясняются все обстоятельства произошедшего.