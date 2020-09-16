Три человека погибли под колесами башкирского асфальтоукладчика

В Башкирии автомобиль протаранил асфальтоукладчик. Жертвами ДТП стали три человека, еще один пострадал.

Авария произошла вечером 15 сентября в Краснокамском районе, рассказал в Instagram главный госавтоинспектор региона Динар Гильмутдинов.

На шестом километре автодороги Арлан — Ашит ВАЗ-2107, которым управляла 46-летняя жительница города Агидель, врезался в спецтехнику марки Vogele.

Водитель отечественного авто погибла на месте, как и ее пассажиры — 58-летний мужчина и 32-летняя женщина. Еще один находившийся в легковушке молодой человек 18 лет получил легкие травмы.

Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

На Ярославском шоссе в среду иномарка врезалась в фуру. Из-за ДТП движение по двум из шести полос автодороги ограничили.