20 ноября 2023, 22:31
Три человека погибли от отравления наркотиками в Астрахани
«Известия»: три человека погибли при массовом отравлении метадоном в Астрахани
Три человека погибли в результате массового отравления метадоном в Астрахани. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на свой источник.
По информации издания, погибли две 19-летние девушки и 29-летний мужчина.
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Ранее стало известно, что с 17 по 21 ноября 19 человек попали в больницу в результате отравления наркотическим веществом в Астрахани. Состояние шести пациентов врачи оценили как тяжелое.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полиция задержала трех иностранцев, которые могут быть причастны массовому отравлению наркотиками в Астрахани. Граждан Киргизии, Узбекистана и Таджикистана обнаружили на территории Ставропольского края и доставили в Астрахань. Их подозревают в незаконном обороте наркотических средств, в том числе тех, что стали причиной массового отравления астраханцев.
Ирина Волк добавила, что правоохранительные органы примут все меры, чтобы полностью изъять наркотики из незаконного оборота.
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