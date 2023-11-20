Происшествия 20 ноября 2023, 22:31 Три человека погибли от отравления наркотиками в Астрахани «Известия»: три человека погибли при массовом отравлении метадоном в Астрахани РИА «Новости»

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Три человека погибли в результате массового отравления метадоном в Астрахани. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на свой источник.

По информации издания, погибли две 19-летние девушки и 29-летний мужчина.

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Ранее стало известно, что с 17 по 21 ноября 19 человек попали в больницу в результате отравления наркотическим веществом в Астрахани. Состояние шести пациентов врачи оценили как тяжелое.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полиция задержала трех иностранцев, которые могут быть причастны массовому отравлению наркотиками в Астрахани. Граждан Киргизии, Узбекистана и Таджикистана обнаружили на территории Ставропольского края и доставили в Астрахань. Их подозревают в незаконном обороте наркотических средств, в том числе тех, что стали причиной массового отравления астраханцев.

Ирина Волк добавила, что правоохранительные органы примут все меры, чтобы полностью изъять наркотики из незаконного оборота.