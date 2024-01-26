Происшествия 26 января 2024, 13:51 Три человека погибли на ямальских дорогах с начала 2024 года

Читать 360tv в

Более 330 аварий зарегистрировали в Ямало-Ненецком автономном округе с начала 2024 года. В ДТП погибли три человека, сообщил сайт «Ямал 1».

Отмечается, что семь человек с начала года получили различные травмы. Так, только 24 января на ямальских дорогах произошло сразу три аварии с четырьмя пострадавшими, сообщил сайт «Патрульный Петербурга».

Реклама

«Нарушение правил дорожного движения — основная причина всех аварий. Водители должны управлять транспортным средством с учетом всех погодных условий», — отметили в Госавтоинспекции.