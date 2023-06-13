Происшествия 13 июня 2023, 17:55 Три человека погибли на дороге Крымск — Джигинка в Краснодарском крае

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Авария с участием автомобилей «Нива» и Mazda произошла накануне на трассе Крымск — Джигинка в Краснодарском крае. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на УВД по региону.

По предварительным данным, водитель «Нивы» не справился с управлением, вылетел на встречную полосу, где врезался в Mazda.

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В результате случившегося погибли водитель «Нивы», 15-летний пассажир и водитель Mazda. Пассажирку иномарки в тяжелом состоянии увезли в больницу.