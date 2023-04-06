Происшествия 06 апреля 2023, 21:01 Три человека погибли из-за удара ВСУ по автобусной остановке в Лисичанске ЛНР в СЦКК: три мирных жителя погибли в результате удара ВСУ по остановке в Лисичанске РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины обстреляли автобусную остановку в населенном пункте Лисичанск. Три человека погибли, сообщили в Telegram-канале представительства Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Украинские военные нанесли удар артиллерийскими снарядами калибра 155 миллиметров. ВСУ выпустили один снаряд.

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«Погибли три мирных жителя, один человек ранен», — отметили в представительстве республики в СЦКК.

От удара повреждения получил пассажирский автобус. Также в четверг, 6 апреля, украинские военные атаковали автопарк в Калининском районе Донецка. В результате обстрела по разным данным погибли не менее четырех мирных жителей. В общей сложности ВСУ выпустили четыре снаряда из реактивной системы залпового огня по Буденновскому и Калининскому районам города.

Минобороны России сообщило, что военные украинского подразделения 53-й механизированной бригады в районе Авдеевки в ДНР сдались в плен. Однако ВСУ целенаправленно открыли артиллерийский огонь по своим же сложившим оружие бойцам. Все 14 человек, сдавшихся в плен, погибли.