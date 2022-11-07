Три человека погибли и более 30 пострадали в ДТП с автобусом в Турции | 360°

Происшествия 07 ноября 2022, 19:09 Три человека погибли и более 30 пострадали в ДТП с автобусом в Турции

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Серьезное ДТП произошло в городе Болу в Турции. Там перевернулся пассажирский автобус. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По предварительным данным, водитель общественного транспорта не справился с управлением. Автобус врезался в ограждение и перевернулся.

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В момент аварии в транспорте находились 37 человек. Трое из них погибли. Еще 32 человека получили травмы. Состояние двоих людей врачи оценивают как тяжелое. Всех пострадавших доставили в медицинское учреждение, передало ИА НСН.

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