Три человека погибли и 14 пострадали при крупном ДТП в Дагестане

Начальник УГИБДД МВД Дагестана Александр Шалагин уточнил, что на дороге столкнулись пять автомобилей. Среди них школьная «Газель», три грузовика и легковой автомобиль, сообщило радио Sputnik.

«По предварительной информации, водитель грузовика совершал обгон транспортных средств, в результате не успел завершить его и врезался в остальные автомобили», — пояснил он.

Отмечается, что троих детей, которые находятся в реанимационном отделении, решили доставить спецбортом в Махачкалу, в Детскую республиканскую клиническую больницу. По информации пресс-службы администрации города Кизляра, состояние остальных 11 пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Они находятся в центральной больнице города.