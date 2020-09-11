Три человека погибли на пожаре в московском Чертаново

Три человека погибли при пожаре в многоэтажке на юге Москвы, сообщил источник «360». Горела квартира на последнем, девятом этаже жилого дома.

Пожар произошел в районе Чертаново, в доме № 18 по Чертановской улице.

В здании находятся участковый пункт полиции, общественный пункт охраны порядка, Совет пенсионеров и другие организации.

В настоящее время возгорание ликвидировано. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

По словам источника «360», найденные в сгоревшей квартире трупы обгорели настолько, что это не позволяет визуально определить их пол.

Ранее на этой неделе на архипелаге Северная Земля сгорел один из жилых корпусов российских полярников. Здание на мысе Баранова вспыхнуло вечером 8 сентября. Сгорели личные вещи пяти сотрудников, научные приборы не пострадали. Ученых расселили по соседним корпусам.