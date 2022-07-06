Три человека перевернулись на лодке в Новосибирской области

Весельная лодка с тремя пассажирками перевернулась на Новосибирском водохранилище. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Женщины собирались доплыть до поселка Новый Шарап. Уточняется, что МЧС присылало уведомление о неблагоприятных погодных условиях, но они решили это проигнорировать. Из-за высоких волн лодка перевернулась.

Спасатели достали женщин из воды и доставили в деревню Ерестную, откуда те и отплывали. От медицинской помощи все трое отказались.