Происшествия 19 июля 2023, 19:31 Три человека, переходившие дорогу по зебре, попали под колеса машины в Южно-Сахалинске

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Серьезное ДТП произошло в Южно-Сахалинске. Там иномарка сбила троих пешеходов, которые переходили дорогу по зебре. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

Авария произошла 18 июля. По предварительным данным, 49-летняя женщина-водитель внедорожника Toyota Land Cruiser решила совершить поворот на перекрестке улицы Сахалинской и проспекта Мира. В этот момент люди переходили дорогу на зеленый свет. В результате она сбила троих человек, среди которых была маленькая девочка. Она погибла от полученных травм. Еще двое человек — 14-летний подросток и 40-летняя женщина — получили травмы. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.