Три человека отравились в результате пожара в Казани | 360°

Происшествия 19 сентября 2022, 15:06 Поделиться Telegram

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Viber Три человека отравились в результате пожара в Казани

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Пожар, в котором пострадали три человека, включая детей, произошел накануне в в доме № 16 по улице Шамиля Усманова в Казани. Об этом написал сайт inkazan.ru.

Как рассказали в Главном управлении МЧС России по Татарстану, в результате случившегося пострадали женщина 1985 года рождения и двое детей.

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На данный момент медики оценивают состояние пострадавших как удовлетворительное.

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Всего с начала года в регионе зарегистрирован 31 случай отравления угарным газом.

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