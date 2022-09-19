Три человека отравились в результате пожара в Казани | 360°

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19 сентября 2022, 15:06

Три человека отравились в результате пожара в Казани

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Пожар, в котором пострадали три человека, включая детей, произошел накануне в в доме № 16 по улице Шамиля Усманова в Казани. Об этом написал сайт inkazan.ru.

Как рассказали в Главном управлении МЧС России по Татарстану, в результате случившегося пострадали женщина 1985 года рождения и двое детей.

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На данный момент медики оценивают состояние пострадавших как удовлетворительное.

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Всего с начала года в регионе зарегистрирован 31 случай отравления угарным газом.

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