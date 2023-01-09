Происшествия 09 января 2023, 18:38 Три человека отравились угарным газом в Саратове

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Три женщины отравились угарным газом в Ленинском районе Саратова. Пострадавшими оказались две студентки, а также фельдшер, которая прибыла на вызов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по Саратовской области.

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Ситуация произошла в квартире дома по первому Молодежному проезду, в которой проживали две студентки. Одна из девушек потеряла сознание. Ее соседка вызвала скорую помощь, однако после этого тоже упала в обморок. На место происшествия прибыла фельдшер, которой тоже стало плохо. Троих женщин доставили в медицинское учреждение. По предварительным данным, они отравились угарным газом, написала «Политика сегодня».