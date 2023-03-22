22 марта 2023, 12:59
Три человека отравились угарным газом в Нижегородской области
В Кстовском районе Нижегородской области три человека, включая двоих детей, отравились угарным газом. Об этом сообщил сайт newsnn.ru со ссылкой на слова главы регионального минздрава Давида Мелик-Гусейнова.
Отравление произошло в многоквартирном жилом доме поселка Селекционной станции. Все пострадавшие были доставлены в больницу. Их состояние медики оценивают как средней степени тяжести.
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Сейчас правоохранители выясняют детали и причины случившегося.
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Дети
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