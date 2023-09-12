Происшествия 12 сентября 2023, 17:08 Три человека отравились угарным газом при пожаре в ЯНАО

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Минувшей ночью в Ноябрьске загорелась квартира в многоэтажном доме. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по ЯНАО.

Предположительно, возгорание началось из-за неисправных электроприборов. Жители смогли потушить пожар самостоятельно до прибытия спасателей. У трех человек, супругов 45 и 49 лет и 14-летнего подростка, диагностировали отравление угарным газом. Им оказали медицинскую помощь.

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