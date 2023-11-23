Происшествия 23 ноября 2023, 18:21 Три человека отравились хлором в бассейне под Уфой

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Сразу три человека, двое детей и один взрослый, отравились хлором в бассейне коттеджного комплекса под Уфой. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на региональный минздрав.

После купания все трое начали мучатся от кашля и слезотечения. Взрослого после осмотра отпустили на домашнее лечение, а детей оставили в больнице. Их состояние оценили как среднетяжелое. Всем троим поставили диагноз «Токсическое действие газообразного хлора».

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