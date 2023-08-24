Происшествия 24 августа 2023, 16:37 Три человека оказались в операционной после ДТП в Калуге, еще трое — в реанимации Шапша: двое подростков попали в реанимацию после массового ДТП в Калуге Соцсети

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Три человека попали в операционную после жуткого ДТП на улице Кирова в Калуге. Об этом рассказал губернатор области Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

«В областной клинической больнице трое пострадавших находятся в операционной, один — в реанимации», — написал он.

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В реанимационную палату Областной детской больницы попали двое подростков 15 и 16 лет. Пострадавший трехлетний ребенок находится в травматологическом отделении. В БСМП одного пострадавшего готовят к операции.

«Водитель задержан, по информации ГИБДД Калужской области он был лишен прав в апреле этого года», — добавил губернатор.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, выясняют все детали произошедшего. По предварительным данным, автомобилист не справился с управлением. Очевидцы сообщили, что он был сильно пьян, перед аварией его рвало.

Как стало известно «360», устроивший массовую аварию с пострадавшими в Калуге водитель оказался злостным нарушителем ПДД. Автомобилист получил свыше 20 штрафов. В 2007 и в 2014 году его ловили за вождение в пьяном виде. С 2020 года его разыскивают судебные приставы из-за долгов.