Три человека оказались в больнице после ДТП с грузовиками в Омской области

В Омской области после столкновения четырех грузовиков три человека оказались в больнице с тяжелыми травмами. Об этом сообщил сайт gorod55.ru со ссылкой на региональную Автоинспекцию.

По предварительной информации, «КамАЗ» въехал в припаркованный Mercedes, который столкнулся с фурой Scania, а последняя въехала в еще один Mercedes. 47-летний водитель первой фуры Mercedes получил закрытую черепно-мозговую травму, ушибы, травму живота.

У его 42-летнего пассажира травмирован живот и ушиблен позвоночник. У обоих разорвана печень. У водителя «КамАЗа» также закрытая черепно-мозговая травма, сломаны ребра и пальцы на ногах. 58-летнему водителю Scania удалось избежать серьезных травм. Проводится проверка.