Три человека оказались в больнице после ДТП с автобусом под Пензой | 360°

22 октября 2022, 20:02
Три человека оказались в больнице после ДТП с автобусом под Пензой
Прокуратура Пензенской области: трех человек госпитализировали после ДТП с автобусом
Несколько человек пострадали после ДТП с участием рейсового автобуса под Пензой. Трое из них госпитализированы. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
В ведомстве рассказали некоторые детали ЧП.
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Авария произошла утром 22 октября на территории Вадинского района на автодороге «Кувак-Никольское — Вадинск — Земетчино». По предварительной информации, направлявшийся из Москвы рейсовый автобус MAN совершил наезд на припаркованный в районе проезжей части УАЗ. Последний отбросило на встречку. Следом произошло столкновение с «Газелью», которая ехала во встречном направлении.
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По сообщению пресс-службы, сейчас прокуратура проводит проверку.
«В ходе проверки <…> будет дана оценка исполнения участниками требований законодательства о безопасности дорожного движения, установлены причины и условия, способствовавшие ДТП», — отметили в прокуратуре.
ДТП
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