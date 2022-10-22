Три человека оказались в больнице после ДТП с автобусом под Пензой | 360°

Происшествия 22 октября 2022, 20:02 Три человека оказались в больнице после ДТП с автобусом под Пензой Прокуратура Пензенской области: трех человек госпитализировали после ДТП с автобусом Прокуратура Пензенской области

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Несколько человек пострадали после ДТП с участием рейсового автобуса под Пензой. Трое из них госпитализированы. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В ведомстве рассказали некоторые детали ЧП.

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Авария произошла утром 22 октября на территории Вадинского района на автодороге «Кувак-Никольское — Вадинск — Земетчино». По предварительной информации, направлявшийся из Москвы рейсовый автобус MAN совершил наезд на припаркованный в районе проезжей части УАЗ. Последний отбросило на встречку. Следом произошло столкновение с «Газелью», которая ехала во встречном направлении.

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По сообщению пресс-службы, сейчас прокуратура проводит проверку.

«В ходе проверки <…> будет дана оценка исполнения участниками требований законодательства о безопасности дорожного движения, установлены причины и условия, способствовавшие ДТП», — отметили в прокуратуре.

Прокуратура Пензенской области Прокуратура Пензенской области