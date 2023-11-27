Происшествия 27 ноября 2023, 01:02 Три человека госпитализировали с травмами в Севастополе из-за шторма Официальный Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

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Три человека пострадали в результате урагана в Севастополе, их госпитализировали. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развозжаев.

Он рассказал, что текущую ситуацию обсудили на выездном совещании оперативного штаба. Развозжаеву доложили о последствиях разбушевавшейся стихии. При этом пик шторма еще впереди.

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«По состоянию на этот час зафиксировано падение 63 деревьев и трех рекламных щитов, повреждены кровли 20 домов, обшивки фасадов трех строений, 17 транспортных средств, травмы получили три человека, они госпитализированы», — написал губернатор.

Кроме того, севастопольцев предупредили, что ночью может похолодать. Губернатор посоветовал горожанам остаться дома.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов объявил понедельник, 27 ноября, нерабочим днем из-за ухудшения погодных условий. По его словам, в ряде районом пострадали линии электропередач из-за ураганного ветра, а возможности начать восстановительные работы пока нет.

В Евпатории местные власти начали эвакуировать из затопленных домов людей, проживающих на Симферопольской улице.