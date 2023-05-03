Происшествия 03 мая 2023, 16:41 Три человека едва не сгорели в квартире в Петербурге

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Сообщение о пожаре в квартире на Гранитной улице Санкт-Петербурга поступило спасателям вечером 2 мая. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на МЧС по городу.

Прибывшие на место ЧП пожарные увидели, что горит мебель на площади 10 квадратных метров. В квартире в этот момент находились люди.

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«Эвакуированы три человека. Сведений о пострадавших не поступало», — сообщили в ведомстве.

В ликвидации огня участвовали 15 сотрудников МЧС.