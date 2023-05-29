Происшествия 29 мая 2023, 17:51 Три человека едва не погибли во время пожара в Ивановской области

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Пожар, в котором едва не погибли три человека, случился накануне в частном доме в Ивановской области. Об этом сообщил «Царьград», ссылаясь на ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, огнеборцы потушили пламя в течение часа. Пожар произошел в ночное время суток. Огнем было охвачено помещение площадью 90 квадратных метров.

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Женщина 85 лет, а также 43-летний мужчина и 22-летний парень смогли выбраться из горящего здания самостоятельно. О том, потребовалась ли им помощь медиков, не сообщается.