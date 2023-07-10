Происшествия 10 июля 2023, 19:17 Три человека едва не погибли в пожаре в Чите

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В пятом микрорайоне Читы накануне загорелась квартира в многоквартирном доме. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на сайт главного управления МЧС по Забайкальскому краю.

Сотрудники ведомства вывели из задымленной квартиры трех человек. Еще 17 жильцов дома смогли выбраться из горящего дома самостоятельно.

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В настоящий момент правоохранители устанавливают причину случившегося. В пожаре никто не пострадал.