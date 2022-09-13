Три человека пострадали при пожаре в многоэтажке на улице Красного Маяка в Москве | 360°

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Три человека пострадали при пожаре в многоэтажке на улице Красного Маяка в Москве

Прокуратура: при пожаре в жилом доме в Москве пострадали три человека

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Трем людям потребовалась помощь медиков в результате пожара в многоэтажном жилом доме на улице Красного Маяка. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.

«По предварительной информации, пострадали три человека, им оказывается необходимая медицинская помощь», — сказано в сообщении прокуратуры в Telegram.

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На место происшествия прибыл заместитель чертановского межрайонного прокурора Станислав Шевченко, добавили в ведомстве.

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В департаменте транспорта предупредили, что из-за ЧП в доме № 2 на улице Красного Маяка движение в сторону Чертановской улицы осуществляется по одной полосе из двух.

«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется», — добавили в дептрансе.

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