Три человека погибли в ДТП в Московской области

На участке дороги «Дмитров-Талдом» в Московской области столкнулось две легковушки. Три человека погибли, еще один находится в больнице. Об этом сообщает пресс-служба МВД региона.

Столкновение произошло около 15:30 на 34 километре дороги в Талдомском городском округе. Два легковых автомобиля столкнулись на встречной полосе. Три человека погибли, еще одного госпитализировали с травами. «На месте работают сотрудники ДПС ГИБДД и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия выясняются», — говорится в сообщении пресс-службы.