25 июня 2020, 16:45
Три человека погибли в ДТП в Московской области
На участке дороги «Дмитров-Талдом» в Московской области столкнулось две легковушки. Три человека погибли, еще один находится в больнице. Об этом сообщает пресс-служба МВД региона.
Столкновение произошло около 15:30 на 34 километре дороги в Талдомском городском округе. Два легковых автомобиля столкнулись на встречной полосе. Три человека погибли, еще одного госпитализировали с травами.
«На месте работают сотрудники ДПС ГИБДД и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия выясняются», — говорится в сообщении пресс-службы.