Три частных дома загорелось в Свердловской области

Три частных жилых дома и пиломатериалы загорелись в поселке Крутой в Свердловской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС по региону.

Площадь возгорания составила около 800 квадратных метров. Спасатели получили сообщение о происшествии днем 9 мая.

«На месте тушения пожара работают свыше 30 человек личного состава и 16 единиц пожарной техники», — говорится в сообщении ведомства.

ГУ МЧС подчеркнуло, что специалисты предпринимают все усилия для локализации возгорания.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о повышенной пожарной опасности в азиатском регионе России из-за сильного ветра.

Лесные пожары в Красноярском крае нанесли ущерб более чем 60 населенным пунктам.