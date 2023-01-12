12 января 2023, 14:51
Три частных дома загорелись в Новосибирске
Возгорание трех частных владений произошло в Ленинском районе города Новосибирска. В результате крупного пожара никто не пострадал, сообщил «Царьград».
Общая площадь возгорания составила порядка 300 квадратных метров. К ликвидации пожара было привлечено 53 человека.
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Отмечается, что жителям домов удалось самостоятельно эвакуироваться из горящих помещений. Для них организовали пункты временного обогрева в автобусах.
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