Эксклюзив 25 марта 2023, 14:21 Три частных дома подтопило из-за строительных работ на севере Москвы Источник «360»: на Ленинградском шоссе подтопило три частных дома

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В Москве на Ленинградском шоссе (Северный административный округ, Молжаниновский район) из-за строительных работ подтопило по крайней мере три частных дома. Об этом рассказал источник «360».

К находящейся рядом трансформаторной будке поступила вода при строительстве развилки Международного и Ленинградского шоссе. Воду стали спускать к частным домам. Сообщается о подтоплениях по адресам: Ленинградское шоссе, 172, 101 и 126.

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Информация уточняется.