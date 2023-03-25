25 марта 2023, 14:21
Три частных дома подтопило из-за строительных работ на севере Москвы
Источник «360»: на Ленинградском шоссе подтопило три частных дома
В Москве на Ленинградском шоссе (Северный административный округ, Молжаниновский район) из-за строительных работ подтопило по крайней мере три частных дома. Об этом рассказал источник «360».
К находящейся рядом трансформаторной будке поступила вода при строительстве развилки Международного и Ленинградского шоссе. Воду стали спускать к частным домам. Сообщается о подтоплениях по адресам: Ленинградское шоссе, 172, 101 и 126.
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Информация уточняется.
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