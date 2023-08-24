Происшествия 24 августа 2023, 05:51 Три БПЛА Украины уничтожили над Калужской и Брянской областями МО: три БПЛА Украины уничтожили над Калужской и Брянской областями РИА «Новости»

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Средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали три украинских БПЛА самолетного типа над Брянской и Калужской областями. Об этом сообщил Минобороны РФ в Telegram-канале.

Накануне ведомство сообщило об уничтожении других двух украинских дронов в Брянской области. Оба беспилотника обнаружили и сбили средствами ПВО.

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В этот же день стало известно о падении разведывательного дрона на железную дорогу в Таганроге. Аппарат нашли на перегоне Таганрог-Пассажирский — Морская. Он нес в себе видеокамеру и флеш-карту с памятью 64 гигабайта. Сотрудники правоохранительных органов забрали устройство.

Также рано утром три беспилотника прилетело в сторону Москвы. Российские силы ПВО пресекли попытку боевиков Украины атаковать столицу. Два дрона уничтожили средствами противовоздушной обороны, а третий подавили системами РЭБ. Последний потерял управление и столкнулся со строящимся зданием в комплексе Москва-Сити.