05 декабря 2023, 20:24
Три БПЛА самолетного типа сбили над Белгородской областью
Гладков: система ПВО сбила 3 дрона ВСУ самолетного типа над Белгородским районом
В Белгородской области система ПВО сбила три беспилотника самолетного типа. Об очередной попытке атаковать регион сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
Он уточнил, что дроны уничтожили над Белгородским районом области.
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«Сработала наша система ПВО — сбито три БПЛА самолетного типа», — отметил Гладков.
Глава региона добавил, что, по предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал. Осколки беспилотников повредили один легковой автомобиль в поселке Репной.
Специалисты уже прибыли на место происшествия, чтобы обследовать территорию.
Накануне Гладков сообщил, что за сутки в результате обстрелов Белгородской области со стороны Украины никто не пострадал. Обошлось и без повреждений зданий и построек, но в селе Козинка повредило экскаватор.
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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