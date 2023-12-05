Происшествия 05 декабря 2023, 20:24 Три БПЛА самолетного типа сбили над Белгородской областью Гладков: система ПВО сбила 3 дрона ВСУ самолетного типа над Белгородским районом РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Белгородской области система ПВО сбила три беспилотника самолетного типа. Об очередной попытке атаковать регион сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что дроны уничтожили над Белгородским районом области.

Реклама

«Сработала наша система ПВО — сбито три БПЛА самолетного типа», — отметил Гладков.

Глава региона добавил, что, по предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал. Осколки беспилотников повредили один легковой автомобиль в поселке Репной.

Специалисты уже прибыли на место происшествия, чтобы обследовать территорию.

Накануне Гладков сообщил, что за сутки в результате обстрелов Белгородской области со стороны Украины никто не пострадал. Обошлось и без повреждений зданий и построек, но в селе Козинка повредило экскаватор.