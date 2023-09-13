Важное 13 сентября 2023, 19:53 Три безэкипажных катера ВСУ уничтожили в Черном море Минобороны сообщило об уничтожении 3 безэкипажных катеров в Черном море Скриншот видео

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Российские военные уничтожили в акватории Черного моря три безэкипажных катера ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.

Технику противника 13 сентября обнаружила морская авиация Черноморского флота, уточнили в ведомстве.

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«Обнаружены и уничтожены три безэкипажных катера ВСУ», — отметили в Минобороны, не приведя никаких подробностей.

В ночь на среду украинские военные нанесли ракетный удар по Севастополю. ВСУ использовали для атаки авиацию. Они выпустили 10 крылатых ракет по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе. Семь из них сбила российская система ПВО.

По данным СМИ, Украина применила при обстреле британские Storm Shadow, а целью ВСУ была штаб-квартира Черноморского флота России. Патрульный корабль ЧФ «Василий Быков» также уничтожил три беспилотных катера противника.