Происшествия 16 января 2023, 12:02 Три беспилотника ВСУ сбили над Черным морем в районе Севастополя Развожаев: система ПВО сбила три БПЛА над Черным морем в районе Севастополя РИА «Новости»

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Три украинских беспилотника сбили над Черным морем в районе Севастополя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Ситуация на сейчас: сбиты три БПЛА над морем. Наши силы и средства ПВО продолжают отбивать атаку», — пояснил он.

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Ранее губернатор города сообщил об одном сбитом беспилотнике в направлении аэродрома Бельбек. Минувшей ночью ПВО уничтожили БПЛА над бухтой.

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ВСУ и ранее предпринимали неоднократные попытки атаковать город с помощью беспилотников. Силы противовоздушной обороны успешно сбивали дроны противника. Несколько атак зафиксировали на январских праздниках, в том числе на Рождество.

По информации Развожаева, в результате ни местные жители, ни инфраструктура не пострадали.

В конце октября прошлого года украинские военные совершили атаку на на корабли Черноморского флота и гражданские суда, задействовав девять БПЛА и семь автономных морских дронов. После этого Россия заявила, что выходит из зерновой сделки. Позже участие в ней возобновили.