Важное 10 февраля 2024, 07:14 Три беспилотника ВСУ перехватили ночью над Брянской областью Минобороны: средства ПВО уничтожили 3 беспилотника ВСУ над Брянской областью

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Ночью ВСУ в очередной раз попытались атаковать российские объекты с помощью беспилотников самолетного типа. Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили три БПЛА над Брянской областью, сообщило Минобороны России.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — констатировали в оборонном ведомстве.

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О последствиях происшествия не сообщается. Власти Брянской области комментариев пока не давали.

Ранее, в ночь на 9 февраля, дежурные средства ПВО перехватили и ликвидировали за ночь 19 украинских беспилотников.Пять из них сбили над Брянской областью, два — над Курской, четыре — над Орловской, шесть — над акваторией Черного моря и еще два — над Краснодарским краем. Утром 9 февраля губернатор Брянской области Александр Богомаз информировал об уничтожении дрона-разведчика над Брянским районом. Пострадавших и разрушений не было.