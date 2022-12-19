Происшествия 19 декабря 2022, 16:40 Три автомобиля столкнулись в Татарстане. Шесть человек пострадали

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Массовое ДТП произошло в Заинском районе Татарстана на трассе из Альметьевска в Набережные Челны. Там столкнулись три автомобиля. Об этом сообщил inkazan.ru со ссылкой на «Татар Информ».

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Аварию зафиксировали 17 декабря. Водитель Chevrolet во время обгона не справился с управлением и на встречной полосе столкнулся с Mitsubishi и KIA. В результате травмы получили трое водителей, а также один пассажир Chevrolet и двое пассажиров Mitsubishi. Пятерых человек доставили в медицинское учреждение. Однако один из пострадавших отказался от госпитализации.