Три автомобиля столкнулись в Ивановской области. Есть пострадавшие

Тройное ДТП произошло на дороге Велизанец — Кинешма. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на УМВД России по Ивановской области.

Ситуация произошла утром 29 марта. Водительница за рулем Peugeot 206 направлялась в сторону Наволоки. Она попыталась сделать обгон, однако врезалась в спецавтомобиль «ВИС». Второй автомобиль попал в кювет, а первый врезался в Renault Logan, который двигался по встречной полосе. В результате трое человек получили травмы. Их госпитализировали. На данный момент следователи выясняют обстоятельства случившегося.