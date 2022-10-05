Три автомобиля столкнулись в Челябинской области | 360°

Происшествия 05 октября 2022, 12:20 Поделиться Telegram

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Viber Три автомобиля столкнулись в Челябинской области

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Тройное ДТП произошло на трассе Миасс — Златоуст в Челябинской области. Один человек пострадал, сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу областного ГИБДД.

Водитель LADA Largus не соблюдал безопасной дистанцию и в итоге врезался в ехавшую впереди LADA Vesta. Последнюю выбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком Huindai. Водитель LADA Vesta получил травмы.

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«Обстоятельства происшествия выясняются», — заключили в ГИБДД.

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