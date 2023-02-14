14 февраля 2023, 19:10
Три автомобиля столкнулись на Звенигородской эстакаде в Москве
Источник «360»: девушка пострадала в тройной аварии на Звенигородской эстакаде в Москве
Три машины столкнулись на Звенигородской эстакаде в Москве. В аварии пострадала девушка. Об этом сообщил источник «360».
«Столкнулись фургон Ford, Skoda и Geely. Водители автомобилей не пострадали. Травмы получила девушка 2003 года рождения. Она ехала в Skoda на пассажирском сиденье», — уточнил он.
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Бригада скорой помощи доставила девушку в Боткинскую больницу. Медики диагностировали у нее перелом носа и черепно-мозговую травму с рассечением лба. Кроме того, девушка жаловалась врачам на боль в груди.
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