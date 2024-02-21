Происшествия 21 февраля 2024, 14:19 Три автомобиля столкнулись на проспекте в Самаре. Один человек пострадал

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ДТП с участием трех автомобилей произошло утром в среду, 21 февраля, в Самаре. Об этом сообщил «Царьград», ссылаясь на ГУ МВД России по региону.

Водитель за рулем LADA двигался по проспекту Карла Маркса, решив повернуть налево на проспект Кирова. В это время он нарушил ПДД и врезался в другой отечественный автомобиль под управлением 23-летнего мужчины. От удара машину нарушителя отбросило на Renault Duster.

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В результате аварии пострадала пассажирка второго автомобиля LADA. Ее увезли в больницу.