Происшествия 20 декабря 2023, 12:44 Три автомобиля столкнулись на юго-востоке Москвы Два человека пострадали при столкновении трех автомобилей на юго-востоке Москвы

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Прокуратура Юго-Восточного административного округа взяла на контроль установление обстоятельств аварии машин на улице Нижегородская в Москве, в результате которой пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По предварительной информации, на проезжей части столкнулись два автомобиля. После этого третий автомобиль марки BMW, за рулем которого был 33-летний водитель, врезался в них.

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«В результате дорожной аварии пострадали водители автомобилей, находившиеся на проезжей части. Они госпитализированы», — объяснили в ведомстве.

Ранее мужчина на иномарке протаранил шесть машин в Москве. Авто были припаркованы, один из них в результате аварии вылетел на встречку. Виновник аварии находился состоянии алкогольного опьянения.