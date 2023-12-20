20 декабря 2023, 12:44
Три автомобиля столкнулись на юго-востоке Москвы
Два человека пострадали при столкновении трех автомобилей на юго-востоке Москвы
Прокуратура Юго-Восточного административного округа взяла на контроль установление обстоятельств аварии машин на улице Нижегородская в Москве, в результате которой пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
По предварительной информации, на проезжей части столкнулись два автомобиля. После этого третий автомобиль марки BMW, за рулем которого был 33-летний водитель, врезался в них.
Реклама
«В результате дорожной аварии пострадали водители автомобилей, находившиеся на проезжей части. Они госпитализированы», — объяснили в ведомстве.
Ранее мужчина на иномарке протаранил шесть машин в Москве. Авто были припаркованы, один из них в результате аварии вылетел на встречку. Виновник аварии находился состоянии алкогольного опьянения.
ДТП
Машины
Москва 2023
Реклама
Реклама