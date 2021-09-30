Три автомобиля столкнулись на 59-м километре МКАД

Авария произошла на 59-м километре внешней стороны МКАД. Там столкнулись три автомобиля. Об этом сообщил департамент транспорта Москвы на своей странице в Instagram.

«На внешней стороне 59-го километре МКАД (после развязки с Рублево-Успенским шоссе) столкнулись три автомобиля», — сказано в сообщении. Из-за случившегося на данном участке дороги затруднено движение. В частности, по двум из пяти полос. Автомобилистам посоветовали выбирать пути объезда. Причина случившего уточняется.