30 сентября 2021, 07:25
Три автомобиля столкнулись на 59-м километре МКАД
Авария произошла на 59-м километре внешней стороны МКАД. Там столкнулись три автомобиля. Об этом сообщил департамент транспорта Москвы на своей странице в Instagram.
«На внешней стороне 59-го километре МКАД (после развязки с Рублево-Успенским шоссе) столкнулись три автомобиля», — сказано в сообщении.
Из-за случившегося на данном участке дороги затруднено движение. В частности, по двум из пяти полос. Автомобилистам посоветовали выбирать пути объезда.
Причина случившего уточняется.