Три автомобиля сгорело в Екатеринбурге рядом со зданием заксобрания. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-группу УМВД по городу.

По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание. Возгорание было потушено в течение получаса. «Точная причина пожара будет определена в ходе пожарно-технической экспертизы. По результатам проверочных мероприятий будет принято соответствующее решение», — рассказали в пресс-группе.