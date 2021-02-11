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    11 февраля 2021, 17:54

    Три автомобиля сгорело в Екатеринбурге — видео

    Дарья Морозова

    Три автомобиля сгорело в Екатеринбурге рядом со зданием заксобрания. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-группу УМВД по городу.

    По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание. Возгорание было потушено в течение получаса.

    «Точная причина пожара будет определена в ходе пожарно-технической экспертизы. По результатам проверочных мероприятий будет принято соответствующее решение», — рассказали в пресс-группе.