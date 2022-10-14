Три автомобиля сгорели в Санкт-Петербурге | 360°

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Три автомобиля сгорели в Санкт-Петербурге

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Пожар произошел в Санкт-Петербурге. Сгорели три автомобиля, сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России.

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Тушением занимались 10 спасателей с использованием двух единиц спецтехники. Причина происшествия пока неизвестна. По предварительным данным, никто не пострадал.

Санкт-Петербург

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