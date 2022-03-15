Три автомобиля сгорели в Санкт-Петербурге за одну ночь

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга накануне сгорели три легковых автомобиля. Как сообщили в пресс-службе МЧС РФ по региону, пожар произошел в ночное время суток. Об этом написало РИА ФАН.

«Полностью сгорели три легковых автомобиля (марки и принадлежность устанавливаются), в припаркованном рядом легковом автомобиле марки „Форд“ обгорели части кузова», — говорится в сообщении.

Прибывшим на место ЧП спасателям удалось ликвидировать огонь за 30 минут. К тушению были привлечены 15 сотрудников МЧС и три спецмашины.