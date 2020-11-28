Три автомобиля сгорели в автосервисе на северо-востоке Москвы

Пожар начался в автосервисе на северо-востоке Москвы в ночь на субботу, 28 ноября. Как сообщили «360» в главке столичного МЧС, огонь распространился на площади в 200 квадратных метров.

Сообщение на пульт дежурного поступило в 22:31. Когда пожарные прибыли на место, то они увидели горящий металлический ангар.

Огонь распространился на площади в 200 квадратных метров. Пламя удалось локализовать, а после потушить.

«360» публикует видео с места событий.

На опубликованных кадрах видно, что на месте работали несколько дежурных расчетов. Дежурит скорая. О пострадавших или погибших в результате пожара не сообщается. Что стало причиной возникновения огня также неизвестно.

Как сообщил корреспондент «360» с места событий пожар уничтожил три автомобиля, которые находились в автосервисе.