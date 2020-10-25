Три автобуса сгорели в промзоне в Люберцах

Три автобуса сгорели в промышленной зоне «Тураево» в Люберцах. Пострадавших при пожаре нет.

«По адресу: город Люберцы, территория промзоны „Тураево“, в районе строения 15, в результате пожара сгорели три автобуса», — сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС по Московской области.

Спасатели уже ликвидировали пожар. Никто не пострадал.

Также 25 октября сгорел школьный автобус в Ростовской области. Когда начался пожар, внутри ехали дети. Но водитель сумел быстро остановить автобус и вывести из него всех школьников. В результате никто не пострадал.

Пожарные приехали очень быстро — их вызвали очевидцы. Они потушили автобус, но он оказался сильно поврежден огнем. Предположительно, автобус загорелся из-за короткого замыкания.

В начале августа в Болгарии полностью сгорел туристический автобус. Он следовал из Софии в Стамбул. Возгорание транспортного средства случилось прямо в момент движения. Всех пассажиров также успели эвакуировать, а вот их багаж спасти не успели — он полностью сгорел. В автобусе ехали только граждане Турции.