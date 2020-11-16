Три 10-летних школьника надругались над 11-летней девочкой в самарском поселке

В Сызрани три подростка надругались над 11-летней девочкой. Предполагаемые насильники не старше своей жертвы — все они 2010 года рождения.

В полицию о случившемся заявила местная жительница, сообщил сайт kp.ru со ссылкой на собственный источник. Насилию подверглась ее дочь 11 лет.

По версии уроженки Узбекистана, произошло все днем 10 ноября в поселке Междуреченск. Женщина озвучила имена трех подозреваемых. Это мальчики 2010 года рождения.

На месте происшествия обнаружили следы крови и изъяли предметы, которые могут оказаться вещественными доказательствами. Проводится проверка, по результатам которой примут процессуальное решение.

В Ростовской области мужчина на протяжении четырех лет насиловал собственную дочь. В 13 девочка забеременела.