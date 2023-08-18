Происшествия 18 августа 2023, 15:04 Тревога в Москва-Сити оказалась ложной Эвакуацию из зданий Москва-Сити объявили после ложного звонка об угрозе РИА «Новости»

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Днем 18 августа после звонка о возможной атаке в зданиях комплекса Москва-Сити объявили эвакуацию. Из высоток вывели свыше пяти тысяч человек. Спасатели осмотрели территорию и не заметили повреждений, сообщил источник «360».

В экстренные службы позвонили незадолго до полудня. Неизвестный заявил об атаке БПЛА. Из первой высотки вывели около двух тысяч человек, затем эвакуировали людей из других зданий — в общей сложности более пяти тысяч человек. Приехавшие на место спасатели осмотрели территорию, но ничего не нашли. По словам источника, обстановка возле небоскребов спокойная.

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