18 августа 2023, 15:04
Тревога в Москва-Сити оказалась ложной
Эвакуацию из зданий Москва-Сити объявили после ложного звонка об угрозе
Днем 18 августа после звонка о возможной атаке в зданиях комплекса Москва-Сити объявили эвакуацию. Из высоток вывели свыше пяти тысяч человек. Спасатели осмотрели территорию и не заметили повреждений, сообщил источник «360».
В экстренные службы позвонили незадолго до полудня. Неизвестный заявил об атаке БПЛА. Из первой высотки вывели около двух тысяч человек, затем эвакуировали людей из других зданий — в общей сложности более пяти тысяч человек. Приехавшие на место спасатели осмотрели территорию, но ничего не нашли. По словам источника, обстановка возле небоскребов спокойная.
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Похожую провокацию устроили в Крыму. Местные жители получили сообщения о воздушной тревоге в районе моста через Керченский пролив. Советник главы республики Олег Крючков заявил, что это вброс.
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Беспилотники
Эвакуации
Москва 2023
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